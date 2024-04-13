Собянин рассказал об обитателях Московского зоопарка

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Животные Московского зоопарка вышли из зимней спячки. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, бурый медведь Гром пробудился от зимнего сна. Животное привезли из Донбасса осенью 2022 года. Сотрудники зоопарка соорудили для медведя искусственную берлогу, в который он смог впервые в жизни выспаться зимой. Медведь уже вышел из спячки и постепенно набирает вес. Он живет в тихом уголке центра воспроизводства.

Собянин отметил, что еноты, сурки и белогрудые ежи тоже возвращаются к активной жизни. Зоологи составили для них питательных, разнообразный рацион и внимательно следят за набором веса. Еноты сейчас живут возле павильона "Змеиное сафари", сурки – около слоновника, а белогрудые ежи находятся в вольере "Фауна России".

"Проснулись и летучие мыши. Мало кто знает, что в столице обитают 6 видов рукокрылых и все занесены в Красную книгу Москвы" – прокомментировал мэр.

Собянин уточнил, что зимой летучие мыши прячутся в разных помещениях. Если они просыпаются раньше срока, то могут погибнуть от холода и отсутствия еды. Москвичи часто передают летучих мышей на зимовку в зоопарк, чтобы сохранить им жизнь.

Ранее в Московском зоопарке родился ягненок породы уэссан. Детеныш овцы черного окраса появился на свет 7 апреля, его вес составил два килограмма. Для матери ягненка роды стали первыми и прошли по запланированному сценарию.