The Guardian: Зимбабве уничтожит 200 слонов из-за угрозы голода

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Власти Зимбабве планируют отстрелять около 200 слонов по причине нехватки продовольствия и угрозы голода в стране из-за засухи. Об этом сообщает газета The Guardian.

Министр охраны окружающей среды Зимбабве Ситембисо Ниони объяснил изданию, что хочет повторить путь Намибии и забить слонов. По его словам, для этого планируется привлечь женщин, которые займутся высушиванием мяса и его упаковкой. После этого, как он утверждает, мясо должно попасть в те общины, которым нужен белок.

Авторы статьи напомнили, что подобные меры в последний раз вводились в 1988 году. Власти до недавних дней соблюдали политику по спасению популяции слонов в заповеднике Хванге и смогли увеличить в 4 раза вместимость учреждения.

Ранее около 350 слонов погибли на севере Ботсваны. Очевидцы сообщают, что некоторые животные падали прямо на лицо. Кроме того, большинство слонов скончались возле водяных лунок.

Специалисты установили две версии массовой смерти животных: агрессивный патоген или отравление. При этом версия с заражением сибирской язвой не подтвердилась.

