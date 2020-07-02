350 слонов погибли по неизвестной причине в Африке

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350 слонов погибли на севере Ботсваны, сообщает "Экспресс газета".

В настоящий момент причина массовой смерти животных не установлена. Предыдущая версия с заражением сибирской язвой не подтвердилась.

Сообщается, что после первых 169 погибших слонов смертельные случаи продолжали нарастать. Очевидцы сообщают, что некоторые животные падали прямо на лицо. В связи с этим делался вывод, что они умирали очень быстро. Кроме того, большинство слонов скончались возле водяных лунок.

В настоящий момент специалисты установили две версии массовой смерти животных. Считается, что причиной является либо агрессивный патоген, либо отравление.

Ранее в Индии задержали человека за убийство беременной слонихи. Сообщалось, что она съела начиненный петардами ананас. Виновным грозит штраф или тюремное заключение.