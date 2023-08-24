Слон и жираф сбежали с киносъемок в Риме

Слон и жираф пробежались по кварталу киностудий Чинечитта на окраине Рима. Видео с животными опубликовал канал Welcome to Favelas, передает РИА Новости

На кадрах запечатлено, как жираф и слон бегут мимо припаркованных машин, а их догоняют несколько мужчин. Фоном погони стали декорации, воссоздающие портик с античными колоннами.

Как предполагает издание, животные участвовали в съемках фильма или рекламного ролика, а настичь их пытались работники. Пользователи Сети проводят параллели с мультфильмом "Мадагаскар", где одним из героев тоже был жираф. В комментариях шутят, что состояние Рима заставляет бежать из него даже диких животных.

В августе прошлого года на проезжей части Дмитровского шоссе недалеко от МКАД обнаружили огромную свинью. Она бегала по трассе в разные стороны, мешая движению.

Позднее ее доставили в приют для собак. Уточнялось, что свинья будет содержаться в отдельном вольере, пока не найдется ее хозяин.

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