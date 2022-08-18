На шоссе у МКАД поймали огромную свинью

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Большую свинью отловили на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД, сообщает РИА Новости

"Около полудня на Дмитровку недалеко от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению", – отметил представитель экстренных служб.

Уточняется, что животное отловили и увезли, о его дальнейшей судьбе не сообщается.

Ранее на МКАД спасли из-под колес автомобиля котенка. В один момент животное чуть не оказалось под колесами грузовика, однако водитель фуры заметил рыжего котенка, вышел из машины и забрал его с проезжей части.