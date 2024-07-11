Daily Mail: слоны растоптали туриста на глазах у невесты в заповеднике Африки

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Слоны втоптали в землю мужчину на глазах у его невесты и друзей в заповеднике Африки. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел с 43-летним испанцем Карлосом Луной во время экскурсии с невестой и двумя друзьями в заповеднике Пиланесберг. Мужчина захотел сфотографировать стадо слонов крупным планом, поэтому близко подошел к животным. Другие туристы отговаривали его от этой идеи.

В результате, как сообщает издание, самая большая самка, испугавшись за своих детенышей, накинулась на туриста. Тот попытался убежать от животного, но самка и еще два других слона догнали туриста и втоптали мужчину в землю.

Свидетели происшествия заявили, что по итогу от мужчины остались лишь кровавые вещи, а опознать его было невозможно. Друзьям и невесте Карлоса понадобилась психологическая помощь.

В апреле пожилая американка погибла из-за нападения слона во время сафари в национальном парке Кафуэ в африканской Замбии. Разъяренный слон заметил грузовик с туристами и начал его преследовать. Когда авто остановилось, животное бросилось в атаку. Слон подхватил автомобиль хоботом, перевернув его. Остальные участники получили легкие травмы.

