Московский зоопарк выразил готовность принять медвежонка с Камчатки, оставшегося без мамы

Фото: телеграм-канал "ЖУРНАЛИСТЫ РОССИИ"

Медвежонка с Камчатки, мать которого сбил автомобиль, забирают в реабилитационный центр. Однако при отказе от животного его готов принять Московский зоопарк, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

Как писали в некоторых соцсетях, на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково водитель сбил медведицу, ее медвежонок после трагедии долго не отходил от тела. Ему 8–9 месяцев.

Волонтеры искали детеныша для передачи в реабилитационный центр. Погибшую медведицу забрали для утилизации.

"7 октября я связалась с организатором поисков медведя Юрием, который сообщил, что медведя уже забирает реабилитационный центр "Альфа" и нет необходимости в нашей помощи", – указала Акулова.

В конце июля в Московском зоопарке провели операцию капибаре Масе после того, как ее укусил кто-то из членов семьи. После ранения у нее под кожей начался воспалительный процесс и скопился гной.

Ветеринары провели операцию по очищению воспаленного участка, чтобы ускорить процесс выздоровления. В течение двух недель после Масе предоставляли медикаменты и обрабатывали рану.

