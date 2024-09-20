Московский зоопарк установит памятник погибшему медведю Диксону

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба зоосада

Московский зоопарк установит памятник белому медведю Диксону, который умер год назад. Об этом рассказала в своем телеграм-канале гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

"Мы хотим, чтобы этот символ напоминал всем о важности сострадания и поддержки, которые мы можем дарить животным в сложные моменты", – объяснила она важность установки памятника в честь медведя Диксона.

Акулова также напомнила, что животное привезли в зоопарк в тяжелом состоянии и сотрудники зоосада до последнего надеялись на его выздоровление. Ветеринары и зоологи окружали медведя заботой, создав для него лучшие условия. Благодаря этому, Диксон прожил еще один год, отметила она.

"Мы всегда будем помнить его и верим, что он останется в сердцах всех, кто следил за его историей. Его жизнь была полна испытаний, а его история стала примером силы, выносливости и любви", – подытожила Акулова.

В начале сентября 2022 года на полярном острове, расположенном в Красноярском крае, был найден недалеко от жилых домов раненый медведь Диксон. У животного выявили огнестрельное ранение, парез и паралич задних конечностей, а также сильное обезвоживание.

Просьба помочь медведю поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Тогда его усыпили и на самолете доставили в Москву.

Однако спасенный белый медведь скончался во сне в Московском зоопарке от острой сердечной недостаточности. Как рассказала Акулова, у Диксона появилась одышка, он мало ел и почти не выходил к людям. Ветеринары давали ему противовоспалительные препараты, однако спустя время его состояние вновь ухудшилось в связи с прогрессией поражений спинного мозга и из-за новой инфекции мочевыводящих и дыхательных путей.

