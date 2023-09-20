Белый медведь Диксон умер в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Спасенный в 2022 году белый медведь Диксон скончался в Московском зоопарке от острой сердечной недостаточности. Об этом рассказала в телеграм-канале директор зоопарка Светлана Акулова.

"Нам трудно принять случившееся и сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление", – сказано в сообщении.

Как рассказала Акулова, некоторое время назад медведю стало плохо: появилась одышка, он мало ел и почти не выходил к людям. Поэтому ветеринары дали ему противовоспалительные препараты. Спустя день у животного улучшилось состояние, однако после снова ухудшилось. Через пару дней он скончался во сне.

Ветеринары сообщили директору зоопарка, что состояние Диксона ухудшилось в связи с прогрессией поражений спинного мозга и из-за новой инфекции мочевыводящих и дыхательных путей.

Акулова также рассказала, что медведь приехал в зоопарк в сентябре 2022 года в тяжелом состоянии: исхудавший, с огнестрельными ранениями и парализованными конечностями. По ее словам, многие не верили, что он хоть сколько-то проживет.

"Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковской семьи. Но наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасенышу еще один год жизни. Он жил, окруженный нашей любовью", – подытожила директор зоопарка.

В начале сентября на полярном острове, расположенном в Красноярском крае, был найден недалеко от жилых домов раненый медведь Диксон. У животного выявили огнестрельное ранение, парез и паралич задних конечностей, а также сильное обезвоживание.

Просьба помочь медведю поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Тогда его усыпили и на самолете доставили в Москву.

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