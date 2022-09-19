Ученые выяснили, какие виды животных могут исчезнуть к 2050 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
К 2050 году на Земле может произойти шестое массовое вымирание, которое затронет почти 40% видов животных. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на старшего преподавателя кафедры зоологии Университета Отаго в Новой Зеландии Ника Роуленса.
По его словам, виды могут не исчезнуть, но подвергнуться сокращению ареала обитания и численности, если не смогут адаптироваться к новым условиям.
В настоящее время, согласно информации Красной книги Международного союза охраны природы, под угрозой исчезновения находится около 41 000 видов. Среди них – суматранский орангутан, дальневосточный леопард, суматранский слон, черный носорог и другие.
При этом многие виды могут не дожить до 2050 года. В дикой природе осталось лишь 70 особей дальневосточного леопарда и 10 особей калифорнийской морской свиньи. Роуленс отметил, что человеческая деятельность также может значительно ускорить темпы вымирания видов.
Ранее сообщалось, что в период с середины июля до середины августа в Московском зоопарке родились птенцы фламинго. Их можно увидеть на Большом пруду. На свет появились 3 птенца: один розовой и 2 красной окраски. Сезон размножения фламинго начинается после переселения птиц в уличный вольер.
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