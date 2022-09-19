Редчайшего тюленя-альбиноса заметили на Сахалине

Редчайший тюлень-альбинос попал в кадр на Сахалине. Его увидели и сняли на видео волонтеры, которые спасают ластоногих, запутавшихся в рыболовных сетях и мусоре.

Один такой альбинос приходится на 100 тысяч своих темно-серых сородичей. А этот тюлень, вероятно, совсем недавно прибился к стае, так как другие особи его с интересом разглядывают и пытаются приблизиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.