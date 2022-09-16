Специалисты разработали план реабилитации для белого медведя с Диксона

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"
Ветеринары определили план реабилитации для белого медведя с Диксона. Об этом сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, 16 сентября зверя осмотрели реабилитолог и невролог. Медики предположили у него слабоположительную динамику. Однако, учитывая характер травмы, полностью восстановиться животное не сможет.
"Мишке будут необходимы специальные упражнения, например, он должен переваливаться через невысокие (5–10 сантиметров) барьеры и делать это как можно чаще в течение дня", – рассказала Акулова.
Директор зоосада отметила, что, помимо этого, для медведя посоветовали сделать невысокий бассейн с пологим выходом из воды и стимулировать его передвижение там с опорой на плечевой пояс.
Акулова уточнила, что, по советам ветеринаров, для исключения токсического воздействия препаратов на почки, медведю больше не будут делать уколы с противовоспалительными средствами, так как острых болевых ощущений у зверя обнаружено не было.
В свою очередь, специалисты Московского зоопарка создали для медведя пандус, чтобы он мог переходить в соседний вольер.
"Пока он там, зоологи могут беспрепятственно убирать освободившееся помещение. В новый вольер насыпали снег, в котором мишка сразу начал валяться и чистить шерсть", – отметила директор зоосада.
Просьба помочь медведю поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края в начале сентября. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Москву.
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