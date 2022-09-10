Раненому белому медведю провели исследования КТ и МРТ в ветклинике в Москве

Фото: пресс-служба Московского Зоопарка
Раненого белого медведя, прибывшего в Московский зоопарк из Красноярского края, отправили в ветеринарную клинику для проведения компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом заявила генеральный директор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова в своем телеграм-канале.
Предварительно животное погрузили в сон, сообщила Акулова. Это сделали для того, чтобы медведь не испытывал волнения и стресса во время перевозки.
"Зоологи поместили нашего пациента в транспортировочную клетку", – написала гендиректор Московского зоопарка.
По словам Акуловой, процедура КТ заняла 15 минут. Кроме того, врачи также провели животному МРТ, поскольку у медведя были обнаружены гематомы в спинном мозге. Для этого потребовалось еще 40 минут.
"Исследовали прицельно область поражения – грудной отдел. В этом месте пуль нет, поэтому металл не препятствовал обследованию", – рассказала Акулова.
После проведения медицинских обследований медведь вернулся в зоопарк.
Ранее Акулова заявила, что в состоянии раненого белого медведя наблюдается положительная динамика. По ее словам, с утра медведь выглядел "бодрячком". Акулова добавила, что животное передвигается по внутреннему помещению, выбирая наиболее удобное место.
В Московском зоопарке сообщили об улучшении состояния раненого белого медведя
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