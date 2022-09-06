В Росприроднадзоре рассказали о состоянии раненой медведицы с Диксона

Фото: rpn.gov.ru

Медики установили, что в белую медведицу с острова Диксон стреляли картечью, прогноз по выздоровлению животного оценивается как благоприятный. Об этом заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

"Ветеринар провел осмотр пострадавшего медведя с острова Диксон. Обнаружены множественные огнестрельные ранения – на теле животного видны входные отверстия разного диаметра. По мнению врача, стреляли самодельной картечью", – написала Радионова.

По ее словам, причиной обездвиживания задних конечностей медведицы стал отек спинного мозга.

"Если предположение подтвердится, то можно говорить о благоприятном прогнозе", – отметила Радионова.

Глава Росприроднадзора добавила, что в настоящее время животное получает антибиотики и обезболивающие.

"Более точное заключение будет дано позже, когда удастся провести детальное сравнение рентгеновских снимков", – заключила она.

Просьба помочь со спасением зверя ранее поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Инспекторы ведомства сразу отправились в Диксон. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. Медведь был серьезно ранен.

Позднее Радионова сообщила, что животное перевезли на лечение в Москву.