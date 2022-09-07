В зоопарке Москвы допустили, что раненый медведь с Диксона сохранил чувствительность лап

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Раненый медведь из Красноярского края мог сохранить чувствительность лап. Об этом сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Прошло время после действия наркоза, при личном наблюдении за медведем мы с коллегами заметили, что он облизывает задние лапы. Мы посмели предположить, что у животного сохранилась чувствительность конечностей", – отметила она.

Однако, по словам Акуловой, известно точно об этом станет уже после более подробного обследования зверя.

Директор столичного зоосада также уточнила, что у животного во внутреннем помещении положена специальная древесная шерсть. Этот материал достаточно мягче сена и не оставляет заноз.

Просьба помочь медведю поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Москву.

Позже руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в медведя стреляли самодельной картечью. На его теле обнаружили множественные огнестрельные ранения. Ветеринары выявили входные отверстия разного диаметра.

При этом причиной обездвиживания задних конечностей медведя стал отек спинного мозга.

