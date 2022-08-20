"Специальный репортаж": дар убеждения

Они называют себя магами и экстрасенсами. Уверяют – владеют даром, который поможет предсказать будущее и решить все проблемы. Но применяют его конечно не бесплатно – за вознаграждение, иногда доходящее до нескольких миллионов рублей.

Специальный корреспондент Евгения Лебедева принесла гадалке фотографию бывшего и попросила его вернуть. Колдунья решила вопрос всего за один вечер и 40 тысяч рублей. И теперь Женя с нетерпением ждет, когда же к ней через океан прорвется актер Джейк Джилленхол. Именно с его фото проводила ритуалы гадалка.

Как устроен этот бизнес, сколько стоят курсы ведьм, и почему на них учат не оккультным наукам, а бухучету – в программе "Специальный репортаж".