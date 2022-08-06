"Специальный репортаж": в долгу у красоты

Карьера на подиуме, в шоу-бизнесе и на телевидении – модельные агентства предлагают любому желающему успех и популярность без всяких усилий. Надо лишь пройти курс обучения, за деньги естественно. Наша Женя Лебедева журналистику не бросает, по заданию циничного редактора отправилась в кастинг-агентство, сотрудники которого не обратили внимания на рост – всего 152 сантиметра, зато сразу разглядели в клиентке талантище, и подсунули кредитный договор больше чем на 100 тысяч рублей.

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