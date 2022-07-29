Коллектив "Аргументов и фактов" отправил гуманитарную помощь в Донбасс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Коллектив "Аргументов и фактов" вместе с партнерами отправил в Донбасс гуманитарную помощь, в числе которой детское питание, памперсы, игрушки, продукты длительного хранения, вода и антисептики.

Главный редактор Михаил Чкаников подчеркнул, что для издания нет разницы между читателями по ту или эту сторону границы.

"Помогать читателям, где бы они ни жили: в Донецке или в Ростове, в Брянске или в Херсоне, во Владивостоке или в Луганске, – наш долг", – сказал Чкаников.

Деньги, на которые были куплены средства гигиены для детей и взрослых, перечисляли сотрудники "Аргументов и фактов" из южных регионов, Сибири и Дальнего Востока. Коллектив поблагодарил партнеров издательского дома за поддержку инициативы.

"Более 20 лет наша компания заботится о здоровье людей, выпуская антисептические средства в современной удобной форме маркеров. Такой формат позволяет носить их всегда с собой и продезинфицировать рану моментально, даже в самой непредсказуемой жизненной ситуации", – рассказал генеральный директор компании "ЛЕККЕР" Владимир Денисов.

В издании добавили, что, получая гуманитарную помощь, жители Донбасса чувствуют поддержку людей со всей России.

"Мы верим: на землю Украины обязательно придет мир, который всегда наступает после Победы", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным призвал расширить программу выдачи жилищных сертификатов на ремонт квартир и частных домов в Донбассе, распространив ее на жителей Луганской Народной Республики. Хуснуллин предложил президенту согласовать вариант выплаты жилищного сертификата для покупки жилья на территории ДНР тем жителям, которые не готовы ждать восстановления их пострадавших домов.

