В Госдуме предложили установить День памяти жертв войны в Донбассе

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Депутаты предложили установить День памяти всех жертв войны в Донбассе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, инициативу рассмотрят в осеннюю сессию.

Володин подчеркнул, что геноцид на Украине продолжается девятый год, но на Западе никто не встал на защиту детей Донбасса и не осудил преступления украинских нацистов.

"В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе войны, был открыт мемориал "Аллея ангелов". Больно читать имена маленьких жителей Донбасса. Такое нельзя ни забыть, ни простить", – цитирует спикера ГД РИА Новости.

Ранее бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов заявил, что День памяти жертв Донбасса в России нужно отмечать так же, как в мире отмечают День холокоста. По его словам, в настоящее время в Донбассе происходит настоящий геноцид, однако Запад его не признает.

Владимир Путин заявил, что действия украинских властей в Донбассе являются преступлением против человечности. До этого российский лидер сказал, что проведение спецоперации на Украине является решением суверенной страны, которое основано на праве отстаивать свою безопасность. По его словам, спецоперация направлена на защиту граждан РФ и жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Киева на протяжении восьми лет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

