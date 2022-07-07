Путин заявил, что РФ еще не начинала ничего всерьез на Украине

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Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и с лидерами фракций
заявил, что Россия всерьез пока ничего не начинала на Украине, но при этом не отказывается от мирных переговоров. Он подчеркнул, что дальше будет сложнее, если будут те, кто отказывается от диалога.
Президент также отреагировал на заявления Запада о победе над Россией на поле боя.
"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь – пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет", – сказал президент РФ.
"Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе", – подчеркнул Путин.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты независимо от поставок Киеву оружия западными странами.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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