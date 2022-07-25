В РФ выступили с идеей отмечать День памяти жертв Донбасса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

День памяти жертв Донбасса в России нужно отмечать так же, как в мире отмечают День холокоста, заявил адвокат, бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов.

По его словам, в настоящее время в Донбассе происходит настоящий геноцид, однако Запад его не признает.

"Послушайте Порошенко, других представителей киевской власти. Как они только ни обзывали жителей Донбасса: "колорады", "мясо", "биомусор", "лишние люди". Я уверен, что мы будем отмечать День памяти жертв Донбасса точно так же, как День памяти жертв холокоста", – сообщил Астахов в беседе с News.ru.

Ранее Владимир Путин заявил, что действия украинских властей в Донбассе являются преступлением против человечности.

До этого российский лидер заявил, что проведение спецоперации на Украине является решением суверенной страны, которое основано на праве отстаивать свою безопасность. По его словам, спецоперация направлена на защиту граждан РФ и жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Киева на протяжении восьми лет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

