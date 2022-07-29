Путин предложил расширить программу выдачи жилищных сертификатов в Донбассе

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Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным призвал расширить программу выдачи жилищных сертификатов на ремонт квартир и частных домов в Донбассе, распространив ее на жителей Луганской Народной Республики.

Хуснуллин предложил президенту согласовать вариант выплаты жилищного сертификата для покупки жилья на территории ДНР тем жителям, которые не готовы ждать восстановления их пострадавших домов. Также он рассказал о планах выделять на ремонт внутри квартиры или частных домов средства из расчета по шесть тысяч рублей на квадратный метр.

Путин поддержал инициативу, однако предложил распространить ее не только на территории ДНР, но и ЛНР.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Хуснуллину помочь республикам Донбасса в восстановлении жилья и инфраструктуры в населенных пунктах, пострадавших в ходе боевых действий. Он отметил, что руководство обеих республик обратилось к российским властям с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также жилой части населенных пунктов.

Президент добавил, что скоро наступит зима и важно, чтобы люди провели ее в нормальных условиях и получили достойное жилье.

Также Путин выразил надежду, что в течение пары лет в Мариуполе построят многопрофильный медицинский центр, а в Донецке – перинатальный. Он попросил Хуснуллина обратить особое внимание и в контакте с руководством республики заняться решением этого вопроса.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

