Путин поручил помочь ДНР и ЛНР в восстановлении населенных пунктов

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Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь республикам Донбасса в восстановлении жилья и инфраструктуры в населенных пунктах, пострадавших в ходе боевых действий, сообщает РИА Новости.

"Мы в соответствии с нашими международными обязательствами оказываем помощь и Луганской Народной Республике, и Донецкой Народной Республике, проводим, как известно, специальную военную операцию. Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, прямо надо сказать, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями", – сказал президент.

Путин отметил, что руководство обеих республик обратилось к российским властям с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также жилой части населенных пунктов.

Он добавил, что скоро наступит зима и важно, чтобы люди провели ее в нормальных условиях и получили достойное жилье.

Также Путин выразил надежду, что в течение пары лет в Мариуполе построят многопрофильный медицинский центр, а в Донецке – перинатальный. Он попросил Хуснуллина обратить особое внимание и в контакте с руководством республики заняться решением этого вопроса.

В свою очередь, Хуснуллин сообщил, что жители Донбасса смогут получить средства в размере 6 тысяч рублей на квадратный метр для ремонта своих поврежденных квартир и домов. Также он напомнил, что президент поручал проработать возможность единовременной выплаты.

"Мы проработали, Владимир Владимирович, взяли за основу механизм, который был утвержден во время наводнения в Иркутске", – обратился он к Путину.

Ранее сообщалось, что российские военные строители возведут в Луганске многофункциональный медицинский комплекс на 200 мест, он начнет работу в ноябре 2022 года. Отмечается, что в новом многофункциональном медицинском комплексе площадью 11 тысяч квадратных метров будут оказывать медицинскую помощь жителям Луганска.

В военном ведомстве уточнили, что госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой. Здесь будет компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ и эндоскопии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

