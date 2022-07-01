Российские военные построят в Луганске многофункциональный медицинский центр – МО РФ

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Российские военные строители возведут в Луганске многофункциональный медицинский комплекс на 200 мест, он начнет работу в ноябре 2022 года, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что в новом многофункциональном медицинском комплексе площадью 11 тысяч квадратных метров будут оказывать медицинскую помощь жителям Луганска.

В военном ведомстве уточнили, что госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой. Здесь будет компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ и эндоскопии.

Ранее сообщалось, что российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР установили полный контроль над территорией Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. По словам посла Луганской Народной Республики в РФ Родиона Мирошника, ВС РФ и Народная милиция завершили зачистку промзоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.

Он отметил, что союзные войска взяли под контроль все основные транспортные артерии, в том числе полностью перекрыли магистраль Лисичанск – Артемовск.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

