Сеть H&M открыла 10 магазинов в РФ

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Шведская компания Hennes&Mauritz (H&M) возобновила работу 10 магазинов в России, сообщает ТАСС.

"На данный момент открыто 9 магазинов H&M, 7 – в Москве и 2 – в Санкт-Петербурге, а также один COS в Москве", – отметили в пресс-службе ретейлера.

Уточняется, что в Москве магазины H&M открыты в ТЦ "Авиапарк", "Мозаика", "Европолис", "Метрополис", "Мега Химки", "Мега Белая дача", "Хорошо!". В Санкт-Петербурге – в торговых центрах "Галерея" и "Охта молл". Магазин COS функционирует на территории "Афимолла".

Во вторник, 2 августа, в столице начали открываться магазины H&M. Первые точки сети заработали в торговых центрах "Авиапарк" и "Метрополис".

Ранее сообщалось, что стоимость одежды в магазинах не изменилась. Кроме того, несмотря на заявление компании о том, что распродажи не будет, в самом магазине есть специальная вешалка, где размещена одежда в ценовом диапазоне от 150 рублей, а на соответствующей табличке написано Sale.

Покупатели могут приобрести весеннюю и летнюю коллекции. Кроме того, на кассах магазинов предлагают обменять ранее полученные подарочные сертификаты обратно на деньги, поскольку покупатели лишились возможности оплатить ими часть товаров.

