Эксперты заявили, что продажа активов H&M в России может затянуться

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Продажа активов шведской компании Hennes&Mauritz (H&M) может занять долгое время в связи с невыгодными условиями сделки, а также увеличением стоимости аренды в торговых центрах, сообщает РИА Новости.
"Считать это готовым бизнесом нельзя, так как объем продукции позволит работать максимум год, а налаживание новых цепочек, нынешние условия аренды и другие обязательства H&M могут оказаться финансово невыгодными для будущего покупателя", – отметил управляющий партнер Quattor Advisory Гайк Мартиросян.
Кроме того, для нового собственника могут измениться условия аренды в сторону менее выгодных. Вероятным сценарием, по мнению эксперта, станет частичная продажа активов разным компаниям.
В свою очередь, исполнительный директор компании Glincom Иван Татаринов среди причин затягивания сделки назвал сложную ситуацию с налаживанием поставок новых товаров и трудности с заполнением большого объема торговых площадей.
Гендиректор компании "Этерна" Дмитрий Томилин считает возможным продать российские активы ретейлера в течение двух месяцев, однако сделка может оказаться проблемной для покупателя.
"Если не будет поставок и новых коллекций, то вся эта история бессмысленна. Нужно понять, готов ли H&M поставлять товар в обход санкциям через Киргизию, Казахстан, Армению или Турцию", – пояснил он.
Томилин уточнил, что потенциальный ребрендинг H&M обойдется не менее чем в один миллион рублей для каждого магазина.
Ранее в Минпромторге сообщили, что шведская компания Hennes&Mauritz (H&M) приняла решение продать свой бизнес в России. При этом покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран.
Компания H&M начала искать покупателя российского бизнеса – СМИ
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