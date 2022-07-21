В РСТЦ сообщили, что H&M начала разрывать арендные отношения с арендодателями в РФ

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Объявившая об уходе из России шведская торговая сеть Hennes&Mauritz (H&M) начала разрывать договоры аренды торговых помещений в РФ, заявил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко в кулуарах международной конференции по торговому сотрудничеству "Бренды нового времени".

"H&M начала процесс разрыва арендных отношений, но я испытываю большой скепсис в отношении возможности получения от компании отступных через исковые требования, через суды. Дело в том, что после продажи товара у H&M в России никакого имущества не останется. Ты пойдешь с исковым требованием в суд, суд скажет заплатить, а с кого взять деньги?" – сообщил он ТАСС.

Москаленко не исключил наложение на помещения под судебной тяжбой обременений. В таком случае у собственника не будет возможности сдать их в аренду.

По его словам, убытки понесут и те торговый центры, которые инвестировали в ремонт помещений H&M, в связи с чем необходим компромисс между арендодателями и ретейлером.

H&M приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации на Украине.

В понедельник, 18 июля, стало известно, что шведская сеть прекратит деятельность в России. Поводом для такого решения были названы операционные проблемы и неопределенность.

