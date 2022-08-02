Магазины H&M открылись в Москве

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Во вторник, 2 августа, в столице начали открываться магазины H&M. Так, точки сети заработали в торговых центрах "Авиапарк" и "Метрополис".

Известно, что торговая точка в "Авиапарке" открылась в 10:00 по московскому времени. Стоимость одежды при этом не изменилась.

Покупатели могут приобрести весеннюю и летнюю коллекции, однако существенного наплыва людей в данных торговых точках пока не наблюдается.

Ранее сообщалось, что шведский ретейлер планирует временно открыть магазины сети для продажи оставшихся в наличии товаров. При этом речь не идет о распродаже, одежда и аксессуары будут реализованы по полной стоимости.

Накануне в Сети распространялась новость, что H&M начнет распродавать вещи 1 августа, однако магазины в этот день не открылись.

Компания H&M приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.

Поводом для такого решения были названы операционные проблемы и неопределенность.