"Специальный репортаж": пробег на месте

Почти каждая вторая машина в Москве, по данным экспертов – со скрученным пробегом. Скорректировать показания одометра можно всего за несколько тысяч рублей. Зато при продаже автомобиля, это позволит получить значительный профит.

Специальный корреспондент Антон Дергачев решился на отчаянный эксперимент – в эпоху санкций и резкого подорожания автомобилей найти среди тысяч объявлений машину с честным пробегом. Сейчас вы узнаете, как понять обманывает ли вас продавец, и где продают иномарки, у которых показания одометра разделены на 5.