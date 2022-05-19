Свыше 400 фиксирующих разговоры по телефону за рулем камер установлено в столице

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В ГИБДД сообщили об установке в Москве свыше 400 фиксирующих разговоры по телефону за рулем камер.

"Начинали когда-то вообще с четырех камер, сейчас их более 400 уже, которые реагируют на разговоры за рулем", – приводит РИА Новости слова начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ столичного управления ГИБДД ГУМВД России Любови Высоцкой.

Она отметила, что таких нарушений фиксируется немного. По ее словам, камеры дисциплинируют людей и дают им понимание о возможном штрафе.

Ранее сообщалось, что на дорогах Москвы установили 354 камеры, которые ищут непристегнутых водителей.

За езду с непристегнутым ремнем штрафуют на тысячу рублей, за использование телефона за рулем – на 1,5 тысячи рублей.

