Россиянам напомнили о забытых штрафах ГИБДД

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В 2022 году в России вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) от Минюста, автовладельцев начнут штрафовать за поврежденный бампер, использование шипованной резины в летний период и наличие защитной пленки на габаритах, напомнил ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Кроме того, по словам эксперта, в текущем году вступят в силу положения и о других штрафах ГИБДД.

"В рамках нового приложения к правилам дорожного движения планируется наказывать водителей за видеорегистратор, который мешает обзору, ошибки в бортовом компьютере, которые влияют на техническую исправность автомобиля и его эксплуатацию, а также за отсутствие цепей противоскольжения у водителей большегрузных автомобилей", – заявил Данилов.

Также он сообщил, что водителей начнут штрафовать за так называемые ангельские глазки – светящиеся желтые круги внутри фар. По закону штраф за данное нарушение будет составлять 500 рублей. Помимо этого, попавшихся автолюбителей обяжут исправить цвет фар на белый.

Ранее фракция ЛДПР выступила против идеи отмены 50-процентной скидки на штрафы ГИБДД при их быстрой оплате. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что скидку в 50%, напротив, необходимо распространить на другие административные штрафы при условии их оплаты в течение определенного срока.

