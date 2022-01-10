Автоэксперт объяснил, в каком случае дорожных лихачей могут посадить в тюрьму

В России вступили в силу поправки, которые ужесточают наказание для водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения (ПДД). Теперь лихачей могут ждать не только крупные денежные штрафы, но и тюремные сроки. Рассказываем, в каком случае нарушитель рискует попасть за решетку.



Сроки для лихачей

С 10 января в РФ лихачам на дорогах будут грозить не только штрафы, но и уголовное наказание. Речь идет об автомобилистах, которые лишены прав и неоднократно привлекались к административной ответственности за выезд на встречную полосу или трамвайные пути либо за превышение скорости более чем на 60 километров в час. Соответствующие меры предусматривает новая статья Уголовного кодекса "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами".

Таким образом, лихачей, пойманных за рулем без корочки, могут оштрафовать на суммы от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, им грозит тюремный срок до 2-х лет. Для тех водителей, которые совершат повторное нарушение, предусмотрены еще более жесткие меры. Речь идет о денежном штрафе от 300 до 500 тысяч рублей, а также лишении свободы на срок до 3-х лет.

Санкции, предусмотренные новой статьей, будут применяться только к тем автомобилистам, которых поймали сотрудники ГИБДД. На случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры, эти правила не распространяются.

Закон об ужесточении наказания для водителей, регулярно грубо нарушающих ПДД, был подписан Владимиром Путиным в конце 2021 года.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кого могут посадить?

Автоюрист Сергей Радько в беседе с Москвой 24 объяснил, в каком случае автомобилист может попасть за решетку.

"Формулировка статьи такая, что под нее подпадают только те, кто был лишен прав за повторный выезд на встречку или превышение скорости, при этом без водительского удостоверения сел за руль. Таких водителей, к счастью, немного, поэтому круг субъектов очень узкий", – отметил эксперт.





Сергей Радько автоюрист Серьезно превышающих скорость привлечь к наказанию еще сложнее, потому что у нас почти все такие нарушения фиксируются камерами. Они не учитываются для привлечения к уголовной ответственности. Ручных радаров у сотрудников ГИБДД практически нет, поэтому просто так поймать нарушителей почти невозможно.

Радько также отметил, что под новую статью не подпадают люди, которые были лишены прав за пьяную езду. По его мнению, эта категория водителей потенциально более опасна на дороге.

"Пьяный водитель более опасный, нежели тот, кто заехал на два сантиметра на встречную полосу. Особенно в российских условиях, когда под снегом разметку часто не видно", – уверен он.

В свою очередь, автоюрист Лев Воропаев назвал три условия, при которых дорожных лихачей все-таки могут посадить в тюрьму.

"Во-первых, водитель должен проехать по встречке, это должны зафиксировать камера или сотрудник ГИБДД. Второй раз это нарушение должен зафиксировать инспектор, а суд – лишить прав автолюбителя. Если в течение года водитель, лишенный прав, совершает еще подобное нарушение, в этом случае ему грозят большие штрафы и тюремное наказание", – объяснил Воропаев.

При этом, по его словам, за большое превышение скорости привлечь к уголовной ответственности смогут лишь блогеров-нарушителей, которые снимают гонки на высоких скоростях и выкладывают их в социальные сети. Видеозаписи в этом случае станут доказательством виновности, заключил юрист.