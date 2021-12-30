Путин подписал закон об уголовной ответственности для лихачей

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Владимир Путин одобрил закон об ужесточении наказания для водителей, регулярно грубо нарушающих ПДД. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее данный закон одобрил Совет Федерации. Он дополняет уголовный кодекс новой статьей 264.2 и вводит уголовное наказание для автомобилистов, ранее неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за грубые нарушения ПДД или лишавшихся водительских прав.

Документ предусматривает максимальное наказание для таких водителей в виде 3 лет лишения свободы, а также запрета заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет. Помимо этого, к нарушителям могут быть применены штрафные санкции в размере 300–500 тысяч рублей или суммарной заработной платы за 2–3 года.

Это не единственные меры, которые планируется применять для наказания злостных нарушителей ПДД. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах депутатов расширить их перечень. Политик напомнил, что в СМИ регулярно появляется информация об авариях по вине лихачей, которых не останавливают штрафы.

