Водители в России смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Со следующего года в России водители смогут штрафовать друг друга за нарушения правил дорожного движения, используя новое мобильное приложение, сообщает Autonews.

Уточняется, что программу "Народный инспектор", которая появится на базе "Помощника Москвы", нужно будет запустить на смартфоне, а далее выбрать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить.

По словам специалиста в области фотовидеофиксации Григория Шухмана, данный сервис – это механизм "пешеход против статичного нарушения", так как автомобилист может отвлекаться на гаджет, кроме того, подобный инструмент не может выявлять динамичные нарушения. В этом, по его мнению, и может быть проблема.

Отмечается, что данная инициатива вызвала достаточно споров. Некоторые придерживаются мнения о том, что контроль за соблюдением ПДД со стороны пешеходов или других участников движения поможет оперативно бороться с нарушителями. Однако другие уверены, что это только приведет к социальному напряжению.

Программы для фиксации нарушений уже действуют в ряде регионов. В Москве эта программа называется "Помощник Москвы", в Московской области – "Народный инспектор" (часть системы "Добродел"), в Кемеровской области работает "Мобильный патруль".

Благодаря этим приложениям можно присылать фото- и видеодоказательства неправильной парковки, а с помощью подраздела "Народный инспектор" приложения "Добродел" в Московской области можно отправлять только видео с фиксацией нарушений.

Ранее стало известно, что дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение. Соответствующий ГОСТ разрабатывает Научный центр безопасности дорожного движения. Утвердить документ планируют в 2022 году. Кроме того, МВД РФ намерено вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости движения, от которой полиция отказалась в 2021 году.