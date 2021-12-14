Юрист объяснил, за что водителя могут лишить прав на всю жизнь

Фото: Москва 24

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов рассказал, когда водителя могут лишить прав на всю жизнь. Об этом он сообщил в интервью агентству "Прайм".

По словам адвоката, подобная мера применяется, в частности, при наличии определенных медицинских противопоказаний. При этом чаще всего водители сами провоцируют многократное увеличение срока лишения права на управление транспортным средством.

"Самый распространенный пример увеличения – нарушение со стороны виновного порядка исполнения наказания", – пояснил эксперт.

Юрист напомнил, что лишенный водительских прав должен в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу постановления сдать свое ВУ в надлежащий орган. В случае уклонения от исполнения наказания срок лишения может прерываться.

Миронов добавил, что при повторном правонарушении сроки наказания за первое и второе нарушение будут сложены вместе.

Ранее юрист объяснил, в каком случае водитель может избежать наказания за разворот через сплошную линию разметки. Специалист подтвердил, что споры водителей с инспекторами ДПС из-за пересечения разметки происходят довольно часто.