Юрист объяснил, за что водителя могут лишить прав на всю жизнь

Фото: Москва 24
Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов рассказал, когда водителя могут лишить прав на всю жизнь. Об этом он сообщил в интервью агентству "Прайм".
По словам адвоката, подобная мера применяется, в частности, при наличии определенных медицинских противопоказаний. При этом чаще всего водители сами провоцируют многократное увеличение срока лишения права на управление транспортным средством.
"Самый распространенный пример увеличения – нарушение со стороны виновного порядка исполнения наказания", – пояснил эксперт.
Юрист напомнил, что лишенный водительских прав должен в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу постановления сдать свое ВУ в надлежащий орган. В случае уклонения от исполнения наказания срок лишения может прерываться.
Миронов добавил, что при повторном правонарушении сроки наказания за первое и второе нарушение будут сложены вместе.
Ранее юрист объяснил, в каком случае водитель может избежать наказания за разворот через сплошную линию разметки. Специалист подтвердил, что споры водителей с инспекторами ДПС из-за пересечения разметки происходят довольно часто.
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