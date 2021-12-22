Володин анонсировал дополнительные меры против лихачей на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах проработать дополнительные меры против лихачей на дорогах, помимо принятого закона об уголовной ответственности за агрессивное вождение. Об этом спикер нижней палаты парламента сообщил в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что Госдума приняла закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей и лишении свободы на срок до 3 лет за злостные нарушения правил дорожного движения (ПДД).

"В планах также проработать другие меры воздействия на лихачей и внести соответствующие законодательные изменения", – написал Володин.

Парламентарий отметил, что почти каждую неделю в СМИ появляется информация об авариях по вине лихачей, которых не останавливают штрафы.

"Зачастую ради хайпа в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих", – добавил он.

В среду депутаты нижней палаты парламента приняли закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей и лишении свободы на срок до 3 лет за злостные нарушения ПДД.

Уголовный кодекс РФ дополнится статьей 264.2, согласно которой уголовное наказание будет грозить автомобилистам, ранее неоднократно привлекавшимся к административной ответственности за грубые нарушения правил или лишавшимся водительских прав.

