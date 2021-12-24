Совфед одобрил закон об уголовной ответственности для лихачей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Совфед одобрил закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей и лишении свободы на срок до 3 лет за злостные нарушения правил дорожного движения.
Закон дополняет УК РФ новой статьей 264.2 и вводит уголовное наказание для автомобилистов, ранее неоднократно привлекавшимся к административной ответственности за грубые нарушения ПДД или лишавшимся водительских прав.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах проработать дополнительные меры против лихачей на дорогах, помимо закона об уголовной ответственности за агрессивное вождение.
Парламентарий отметил, что почти каждую неделю в СМИ появляется информация об авариях по вине лихачей, которых не останавливают штрафы. Согласно статистике, свыше 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают ПДД.
Кроме того, со следующего года водители смогут штрафовать друг друга за нарушения ПДД, используя новое мобильное приложение. Программу "Народный инспектор", которая появится на базе "Помощника Москвы", нужно будет запустить на смартфоне, а далее выбрать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить.
Совфед одобрил закон об уголовном наказании для автолихачей-рецидивистов
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