В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей

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С понедельника, 10 января, в России вступает в силу закон об уголовной ответственности для водителей, которые грубо нарушают ПДД на регулярной основе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, автомобилистам, которые ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час, за повторное нарушение грозит наказание в виде 3 лет лишения свободы, а также запрет заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Помимо этого, к нарушителям могут быть применены штрафные санкции в размере 300–500 тысяч рублей или суммарной заработной платы за 2–3 года.

Также до двух лет колонии могут получить водители, лишенные права управлять транспортным средством и пойманные за рулем.

Закон об ужесточении наказания для водителей, регулярно грубо нарушающих ПДД, Владимир Путин подписал в конце декабря.