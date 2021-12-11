Дорожные камеры в России будут фиксировать опасное вождение – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Дорожные камеры фотовидеофиксации смогут выписывать в автоматическом режиме штрафы за опасное вождение. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает газета "Коммерсант".
По информации издания, документ, вносящий изменения в ГОСТ от 2017 год, готовят МВД и Росстандарт, его планируют утвердить в 2022 году.
Отмечается, что впервые будет предусмотрена возможность фиксации в автоматическом режиме такого состава правонарушения, как опасное вождение. Кроме того, министерство внутренних дел планирует вернуть штрафы за превышение средней скорости, от которых полиция отказалась в 2021 году.
Нововведения коснутся не только стационарных камер, но и "специальных технических средства автоматической фотовидеофиксации" при их наведении на зону контроля.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предлагающий штрафовать за опасное вождение на 5 тысяч рублей, а за повторное нарушение – от 5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до года. Условием привлечения к ответственности будет фото- или видеофиксация правонарушения.
По мнению парламентариев, опасное вождение может совершаться только умышленно. Об этом говорят многочисленные видео в соцсетях, на которых лихачи устраивают гонки на дорогах и демонстрируют неуважение к другим участникам движения.
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