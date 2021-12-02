В России предложили штрафовать за опасное вождение на 5 тыс рублей

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Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, устанавливающий штрафы за опасное вождение. Об этом говорится в телеграм-канале председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Согласно инициативе, за агрессивное вождение предлагается штрафовать на 5 тысяч рублей. За повторное нарушение будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до года. Условием привлечения к ответственности будет фото- или видеофиксация правонарушения.

По мнению парламентариев, опасное вождение может совершаться только умышленно. Об этом говорят многочисленные видео в соцсетях, на которых лихачи устраивают гонки на дорогах и демонстрируют неуважение к другим участникам движения.

Ранее зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что опубликованные ролики с автогонками на улицах в аккаунтах блогеров будут считаться доказательством их вины. Сенатор подчеркнула, что в действующем КоАП самостоятельного состава "опасное вождение" нет. Но, по ее словам, такой состав уже заложен в проект нового кодекса.

