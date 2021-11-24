В Москве задержали блогера после видео с демонстративными нарушениями ПДД

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Сотрудники ДПС на Можайском шоссе остановили иномарку, которой управлял несовершеннолетний блогер, ранее публиковавший на своей странице в соцсети видео с систематическими нарушениями правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по городу Екатерину Гузь.

"В результате мониторинга передвижений данного гражданина госавтоинспекторы на Можайском шоссе остановили автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 17-летнего водителя. В ходе проверки установлено, что собственником автомобиля является его мать", – рассказала Гузь.

Она добавила, что на подростка был составлен административный протокол за управление автомобилем без водительского удостоверения.

Также был составлен протокол за передачу управления машиной лицу, заведомо не имеющему этого права, на собственника машины. Автомобиль переместили на спецстоянку.

Ранее зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что видео блогеров, публикующих в своих аккаунтах ролики с автогонками на улицах, будут считаться доказательствами их вины.

Сенатор подчеркнула, что в действующем КоАП самостоятельного состава "опасное вождение" нет. Но, по ее словам, такой состав уже заложен в проект нового КоАП.

