В ГИБДД рассказали, на какое время приходится пик аварийности на дорогах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Большинство аварий со смертельным исходом в Москве происходит в период с 12:00 до 21:00, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, самый пик аварийности наблюдается с шести до девяти вечера. Специалисты объясняют это слишком интенсивным движением и плохой видимостью на дорогах зимой.
Меньше всего ДТП происходит с 03:00 до 06:00.
Ранее сообщалось о крупной аварии на Кутузовском проспекте, в которой погиб блогер Саид Губденский. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за выезда на полосу встречного движения автомобиля BMW.
Вторым погибшим стал президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.
Блогера Губденского, погибшего в аварии на Кутузовском проспекте, неоднократно лишали прав