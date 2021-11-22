В ГИБДД рассказали, на какое время приходится пик аварийности на дорогах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Большинство аварий со смертельным исходом в Москве происходит в период с 12:00 до 21:00, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, самый пик аварийности наблюдается с шести до девяти вечера. Специалисты объясняют это слишком интенсивным движением и плохой видимостью на дорогах зимой.

Меньше всего ДТП происходит с 03:00 до 06:00.

Ранее сообщалось о крупной аварии на Кутузовском проспекте, в которой погиб блогер Саид Губденский. Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за выезда на полосу встречного движения автомобиля BMW.

Вторым погибшим стал президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

