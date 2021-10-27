Пять человек пострадали в аварии на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Пять человек пострадали в аварии с участием двух автомобилей на Тимирязевской улице на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Водитель автомобиля "ДЭУ Нексия" совершал поворот во двор и не уступил дорогу водителю автомобиля "ВАЗ-2107", двигавшемуся во встречном направлении. В результате происшествия пострадали 5 человек – водитель и 3 пассажира "ВАЗа", а также водитель "ДЭУ", – говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что по предварительным данным, люди получили не тяжелые травмы, водители находились в трезвом состоянии.

Ранее сообщалось о ДТП с участием пяти автомобилей в Солнечногорске. Одна из машин – рейсовый автобус. В результате аварии травмы получили несколько человек.

