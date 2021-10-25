Движение по проспекту Вернадского в сторону области ограничили из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на проспекте Вернадского в сторону области временно перекрыли из-за ДТП с участием пяти машин, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На проспекте Вернадского в районе дома 29 столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы", – уточнили в ведомстве.

По информации Дептранса, проезд невозможен по основному ходу проспекта Вернадского, однако движение осуществляется по дублеру.

Ранее в телеграм-канале прокуратуры Московской области сообщили о ДТП с участием пяти автомобилей в Солнечногорске. Одна из машин – рейсовый автобус. В результате аварии травмы получили несколько человек.