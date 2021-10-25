В Солнечногорске столкнулись четыре автомобиля и рейсовый автобус

Фото: 50.mchs.gov.ru

В Солнечногорске произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в том числе рейсового автобуса. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

В ведомстве отметили, что есть пострадавшие.

По факту произошедшего Солнечногорская городская прокуратура проведет проверку. Ведомство даст оценку соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.



На место происшествия выехал городской прокурор Артем Шишов.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на тротуар и врезался в стену в центре Москвы. Происшествие произошло возле дома 34 на улице Конюшковской. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

