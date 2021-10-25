В Солнечногорске столкнулись четыре автомобиля и рейсовый автобус

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В Солнечногорске произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в том числе рейсового автобуса. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
В ведомстве отметили, что есть пострадавшие.
По факту произошедшего Солнечногорская городская прокуратура проведет проверку. Ведомство даст оценку соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
На место происшествия выехал городской прокурор Артем Шишов.
Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на тротуар и врезался в стену в центре Москвы. Происшествие произошло возле дома 34 на улице Конюшковской. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.