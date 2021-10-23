Три полосы движения перекрыты на МКАД из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На МКАД произошла авария с участием легкового автомобиля, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На внешней стороне 90-го киллометра МКАД (после пересечения с Осташковским шоссе) произошло ДТП с участием легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося и уточняется информация о пострадавших.

В Дептрансе уточнили, что движение осуществляется по трем полосам из шести. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее на юго-востоке Москвы произошло столкновение пяти автомобилей. Объезд места аварии осуществлялся по встречной полосе. В результате ДТП пострадали два человека.

