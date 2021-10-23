Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На юго-востоке Москвы произошло столкновение пяти автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Краснодонской улице (перед пересечением со Спортивным проездом) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что объезд места аварии осуществляется по встречной полосе. Автомобилистов призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне восьмого километра МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Один человек погиб, еще двое пострадали.

