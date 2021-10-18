Один человек погиб в результате аварии на МКАД

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На 14-м километре внутренней стороны МКАД произошла авария с участием 6 транспортных средств. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

В результате ДТП погиб один человек, еще один получил травмы.

На данный момент движение по двум крайним полосам ограничено. Водителей попросили быть внимательнее и объезжать данный участок. На место ДТП вызвана следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее два человека получили травмы в результате аварии на Кутузовском проспекте. ЧП произошло в районе дома 53. Там столкнулись четыре автомобиля.

