В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали три человека

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В массовой аварии на Киевском шоссе в Москве пострадали три человека. Об этом сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции.

На 27-м километре шоссе в результате мелкой аварии стояли Skoda с прицепом и ВАЗ. Не прошло и трех минут, как в них врезалась Toyota.

"Пострадали два пассажира и водитель автомобиля ВАЗ. По предварительным данным у них не тяжелые травмы – ссадины, ушибы, СГМ. На момент столкновения все они находились в автомобиле", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД призвали водителей быть внимательными на данном участке.

Ранее сообщалось, что водитель Ford врезался в дерево на юго-западе Москвы. В результате мужчина погиб.

