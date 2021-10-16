В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали три человека

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В массовой аварии на Киевском шоссе в Москве пострадали три человека. Об этом сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции.
На 27-м километре шоссе в результате мелкой аварии стояли Skoda с прицепом и ВАЗ. Не прошло и трех минут, как в них врезалась Toyota.
"Пострадали два пассажира и водитель автомобиля ВАЗ. По предварительным данным у них не тяжелые травмы – ссадины, ушибы, СГМ. На момент столкновения все они находились в автомобиле", – говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД призвали водителей быть внимательными на данном участке.
Ранее сообщалось, что водитель Ford врезался в дерево на юго-западе Москвы. В результате мужчина погиб.
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