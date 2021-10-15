Водитель Ford погиб после наезда на дерево на юго-западе Москвы

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Водитель Ford Fiesta врезался в дерево на юго-западе Москвы. В результате мужчина погиб. Об этом сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции.

Мужчина 1993 года рождения не справился с управлением и врезался в дерево на Молодцовском проезде.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об аварии на Череповецкой улице. По предварительной информации, водитель на скорости решил проскочить между машинами и не справился с управлением. В итоге врезался в стоявший на остановке рейсовый автобус.

